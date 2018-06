LONDON (Dow Jones)--British American Tobacco PLC warnte am Dienstag vor möglichem Gegenwind von der Wechselkursseite, obwohl sich Umsatz und Gewinn operativ entwickelten wie erwartet und die globalen Marken weiter Marktanteile gewännen. Falls allerdings die Wechselkurse im Jahresverlauf unverändert blieben, werde der operative Gewinn nach Umrechnung in britisches Pfund im Halbjahr 8 Prozent niedriger ausfallen und im Gesamtjahr 6 Prozent geschmälert, teilte der Hersteller von Tabakerzeugnissen in einem Trading Update mit. Auch auf den Gewinn je Aktie könnten sich die Wechselkurse negativ auswirken, um 9 Prozent im Halbjahr und 6 Prozent auf Gesamtjahressicht.

Operativ habe sich das Geschäft in den ersten sechs Monaten entwickelt wie erwartet - die globalen Marken des Unternehmens legten weiter bei Marktanteilen zu. Und beim Volumen wachse BAT laut Mitteilung schneller als der weltweite Markt, der laut Unternehmensschätzung in diesem Jahr um 3,5 Prozent schrumpfen werde. Wie angekündigt, werde BATs Wachstum beim bereinigten Umsatz und Gewinn tendenziell in der zweiten Jahreshälfte stattfinden, da Sonderfaktoren einen Vergleich des ersten Halbjahres mit dem Vorjahreszeitraum erschwerten.

BAT will weiter bis Ende 2018 den Umsatz aus neuartigen Produkten für Raucher auf deutlich mehr als 1 Milliarde britische Pfund verdoppeln.

June 12, 2018

