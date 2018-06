Automatisierte Fabriken nutzen Sensoren und I/O-Module, um die industriellen Prozesse zu steuern. Durch ihre steigende Perfektion und ihre schrumpfende Größe ermöglichen sie die vierte industrielle Revolution, auch Industrie 4.0 genannt. Ein einzelnes Modul (Bild 1) kann bis zu 64 Kanäle haben. So können in einer typischen Fabrikationshalle mehrere Module zum Einsatz kommen. Da die Zahl der Kanäle bis in die Tausende emporschnellt und die Größe der Modulgehäuse ständig schrumpft, werden die Verlustleistung und die Wärmeentwicklung jedes Kanals erwartungsgemäß zur größten Sorge. Die üblichen Wege reichen oftmals nicht aus, um diese Leistungen zu bewältigen. Die Lösung von Maxim spart an der wichtigen Stelle zwischen Modul und der Umgebung mehr Energie ein.

Digitale I/O-Modul-Systeme

Bild 2 zeigt das Blockdiagramm eines typischen digitalen I/O-Modul-Systems. Ein zentraler Knotenpunkt (Control Center) wandelt die AC-Netzspannung in eine 24-V-DC-Spannung und versorgt so die I/O-Module. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...