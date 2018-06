Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die 200-Tage-Linie behält ihre aktuell herausragende Bedeutung für die weitere DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Entwicklung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Zu Wochenbeginn habe das gestrige Tagestief (12.752 Punkte) sogar für eine punktgenaue Bestätigung des meistbeachtesten gleitenden Durchschnitts gesorgt. Auf dieser Basis habe das Aktienbarometer eine Kerze mit kleinem Kerzenkörper ausgeprägt. Darin spiegele sich die aktuelle Unentschlossenheit der M. [mehr] boerse-daily.de S&T-Aktie: Konsolidierung könnte bald enden - Chartanalyse Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - S&T-Aktie: Konsolidierung könnte bald enden - Chartanalyse Seit Jahren profitiert der österreichische Technologiekonzern S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) von einer steigenden Nachfrage nach Softwarelösungen, das sich auch merklich auf das Kursniveau ausgewirkt hat, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. In diesem Jahre sei die Aufwärtsbewegung kurzzeitig ins Stocken gekommen, sehr hoffnungsvoll gestalte sich. [mehr] Der Aktionär Deutsche Bank-Aktie: Chance auf technische Gegenbewegung - Aktienanalyse Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe. Den jüngsten Kursrückgängen der Deutsche Bank-Aktie könnte erst mal eine Seitwärtsbewegung folgen. Dann komme es darauf an, wie es weiter gehe: Werde es eine neue Strategie . [mehr] Kolumnen mehr > CMC Markets DAX hadert mit dem Vorwochenhoch - Nordkorea-Plan hebt die Stimmung Auch wenn die Details der Erklärung noch nicht bekannt sind, dürfte die laut US-Präsident Trump "überaus umfangreiche" Einigung über eine atomare Abrüstung Nordkoreas heute die Stimmung auf dem Parkett positiv gestalten. Der Deutsche Aktienindex machte heute Morgen kurz vor dem offiziellen Handelsbeginn sogleich auchAnstalten, sein Vorwochenhoch bei 12.927 Punkten nach oben zu durchbrechen, dann allerdings musste er die Gewinne teilweise wieder abgeben. Sollte das Vorhaben im Tagesverlauf noch gelingen, ist ein weiterer Anstieg über 13.000 auf rund 13.150 Punkte wahrscheinlich. Auch an der Wall Street lässt sich technisch nichts ausmachen, was auf eine Trendwende. [mehr] Walter Kozubek Silber versucht Ausbruch: Calls mit 138%-Chance Laut einer im BNP-Newsletter "DailyEdelmetall" veröffentlichten Analyse startete der Silberpreis (ISIN: XC0009653103) einen weiteren Ausbruchsversuch. Hier die Analyse: "Rückblick: Silber bewegte sich in den vergangenen Monaten in einer engen Seitwärtsphase. Zwischenzeitlich kam es daraus zu einem Ausbruch nach oben, über 16,87 USD, was sich jedoch schnell als Bullenfalle darstellt. Nach Auflösung eines kleinen symmetrischen Dreiecks kommt es nun zu einem weiteren Ausbruchsversuch. Ausblick: Es bietet sich mit dem Überwinden der 16,87 USD die Chance, den Anstieg noch nachhaltig auszudehnen. Spielraum wäre bis zum Abwärtstrend bei 17,21 USD zunächst gegeben. Gelingt auch der Ausbruch über 17,47 USD, dürfte sich auch mittelfristig deutliches Kurs. [mehr] Christian Zoller Paragon - Kursziel 80,00 Euro? Die Aktie des Automobilzulieferers Paragon mit Sitz in Delbrück (Bundesland Nordrhein-Westfalen) konnte in den vergangenen Wochen eine Bodenbildung abschließen. Die Aktie könnte vor einer Aufwärtsbewegung Richtung 80,00 Euro stehen! Solange der Unterstützungsbereich um 51,00/54,00 Euro hält (siehe Chart) ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Das erste Anlaufziel der Aufwärtsbewegung liegt am Widerstand von 70,00 Euro, gefolgt vom Widerstand um 80,00 Euro. Eine Long-Position bietet sich im Bereich der grünen Aufwärtstrendlinie an. Trading-Strategie: 1. Long-Position um 58,00 Euro möglich. Stopp unter 50,00 Euro. Kursziel um 80,00 Euro. Anme. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

Den vollständigen Artikel lesen ...