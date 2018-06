Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) nach einem ersten Zwischenbericht zum ersten Halbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5185 Pence belassen. Investoren dürften sich beruhigt fühlen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Positive Währungseffekte dürften zu höheren Schätzungen führen. Der Kurs der in diesem Jahr bislang schlecht gelaufenen Aktie dürfte sich stabilisieren./ajx/zb Datum der Analyse: 12.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2018-06-12/11:08

ISIN: GB0002875804