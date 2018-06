GIEAG Immobilien AG: GIEAG meldet 100%igen Verkaufsstand beim BV DER KIRSCHGARTEN in Geretsried DGAP-News: GIEAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Verkauf/Immobilien GIEAG Immobilien AG: GIEAG meldet 100%igen Verkaufsstand beim BV DER KIRSCHGARTEN in Geretsried 12.06.2018 / 11:09 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. GIEAG meldet 100%igen Verkaufsstand beim BV DER KIRSCHGARTEN in Geretsried - Alle 68 Eigentumswohnungen, verteilt auf drei Häuser verkauft - Baumaßnahmen verlaufen planmäßig München, 12. Juni 2018. Die GIEAG Immobilien AG (GIEAG) hat im Rahmen eines Sommerfestes am Objekt, den Verkauf aller 68 Eigentumswohnungen und den planmäßigen Bauverlauf gefeiert. Unter den Gästen haben sich neben den Erwerbern, den planenden Architekten und Fachingenieuren auch der erste Bürgermeister von Geretsried, Herr Müller, der dritte Bürgermeister, Herr Meinl, und der Vorstand der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen, Herr Spindler, befunden. Symbolisch wurden durch das Durchschneiden eines roten Bandes Kirschbäume übergeben. Für die erfolgreiche Vermarktung zeichnet das Team der BARTSCH Immobilien GmbH verantwortlich. Philipp Pferschy, Vorstand von GIEAG, kommentiert: "Wir freuen uns, dass sich das bereits in der Planungsphase spürbare Interesse an unserem Bauprojekt durch einen 100%igen Verkauf bestätigt hat und wir unseren selbst auferlegten Anspruch, wonach Immobilien nicht nur ein Asset Deal sind, sondern die Aufgabe nachhaltige Vermögenswerte zu schaffen, erfüllt haben. Parallel zu den 68 verkauften Eigentumswohnungen erstellen wir ein Mehrfamilienhaus mit 30 Mietwohnungen, welches aus Mitteln des Bayrischen Wohnungsbauprogramm gefördert wird. Auch hier können wir bereits Monate vor der Fertigstellung eine hohe Nachfrage seitens Mietern feststellen." Über GIEAG Immobilien AG (GIEAG) GIEAG ist eine familiengeführte Münchner Immobilienaktiengesellschaft. Die Aktien der GIEAG Immobilien AG werden an der Münchner Börse gehandelt. Das GIEAG Experten-Team ist dabei Garant für innovative und zukunftsweisende Konzepte. Durch die Verbindung der drei Assetklassen - Office, Wohnen, Logistik - und der zwei Leistungsbereiche - Entwicklung und Bestandshaltung - bietet das Unternehmen eine im Markt einzigartige Stabilität. So entwickelte und optimierte die GIEAG Immobilien AG in den vergangenen 18 Jahren eine Vielzahl von Immobilienprojekten, mit Flächen von 1.500 m2 bis 145.000 m2 bei einer Einzelinvestitionssumme von bis zu 100 Millionen Euro. Partnerschaftlichkeit, Beharrlichkeit, Transaktionssicherheit und Schnelligkeit sind für die GIEAG die Basis einer nachhaltigen Wertentwicklung. Kontakt GIEAG Immobilien AG Investor Relations, Philipp Pferschy Oettingenstraße 35 80538 München ir@gieag.de Tel: +49 89 290516-0 edicto GmbH Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns amuehlhaus@edicto.de Tel.: +49 69 905505-52 12.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: GIEAG Immobilien AG Oettingenstrasse 35 80538 München Deutschland Telefon: +49 89 290516-0 Fax: +49 89 290516-11 E-Mail: info@gieag.de Internet: www.gieag.de ISIN: DE0005492276 WKN: 549227 Börsen: Freiverkehr in München Ende der Mitteilung DGAP News-Service 694565 12.06.2018

