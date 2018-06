Munsbach (www.anleihencheck.de) - Unserer Meinung nach ist es sehr wahrscheinlich, dass die FED nach ihrem Treffen am Mittwoch eine Erhöhung der Leitzinsen um 25 Basispunkte bekannt geben wird, sagt Yves Longchamp, Head of Research bei ETHENEA. "Alle Bedingungen für eine solche Erhöhung sind gegeben. Betrachtet man die aktuellen Marktpreise, scheint die Mehrheit der Marktteilnehmer zum selben Schluss zu kommen." "Die jüngsten Entwicklungen in der US-Wirtschaft sind gut", so Longchamp. "Die Frühindikatoren signalisieren, dass das Wachstum nach einer Konjunkturschwäche in den ersten Monaten des Jahres stärker geworden ist." Die Arbeitsmarktdaten seien zudem hervorragend. "Derzeit gibt es mehr offene Stellen als arbeitslose Pers ...

