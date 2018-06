Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Daimler auf "Halten" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Dienstag vorliegenden Studie anlässlich der Ausweitung des Pflicht-Rückrufs von Dieselfahrzeugen. Positiv sei, dass die beanstandeten Motoren nicht auf dem US-Markt verwendet worden seien, so der Experte. Der Reputationsschaden lasse sich allerdings nicht beziffern./ag/zb Datum der Analyse: 12.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2018-06-12/11:10

ISIN: DE0007100000