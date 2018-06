Ein eher kleiner Erfolg für Daimler - aber immerhin: In der Fachzeitschrift ?Off Road? wurde in der Kategorie ?Sonderfahrzeuge? der Unimog zum Gewinner gewählt, wie das Unternehmen mitteilte. Laut Daimler wurde der Unimog damit ?zum 14. Mal in Folge zum besten Geländewagen? in der entsprechenden Kategorie gewählt. Kommentar von Daimler dazu, Zitat: ?Der Unimog kommt noch durch, wo sonst keiner mehr durchkommt.? Ein echter Klassiker gewissermaßen. Dazu passt eine weitere Meldung von Daimler: ... (Peter Niedermeyer)

