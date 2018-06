FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 12.06.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES HSBC PRICE TARGET TO 750 (720) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES JACKPOTJOY PRICE TARGET TO 1300 (1150) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS PETS AT HOME PRICE TARGET TO 135 (180) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES HALMA PRICE TARGET TO 1530 (1380) PENCE - 'OUTPERFORM' - CS RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 5500 (5450) PENCE - 'UNDERPERFORM' - HSBC RAISES TESCO PRICE TARGET TO 290 (275) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CENTRICA TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 165 (140) PENCE - JPMORGAN RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 270 (260) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX CUTS TATE & LYLE TO 'REDUCE' (BUY) - PRICE TARGET 620 (630) PENCE - LIBERUM RAISES WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 1225 (1100) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS ROTORK TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 360 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES IMI PLC TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL-W.) - TP 1410 (1180) PENCE - PEEL HUNT RAISES ANGLO PACIFIC GROUP TO 'BUY' ('ADD') - TARGET 190 (181) PENCE - RBC CUTS SUPERDRY PRICE TARGET TO 1400 (1900) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 410 (350) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES LEGAL & GENERAL GROU PRICE TARGET TO 225 (210) PENCE - 'SELL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob