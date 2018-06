Zürich - Die Bewerbungsfrist ist eröffnet. Eine mit prominenten ICT-ExpertInnen besetzte Jury sucht bis am 17. September die digital reifsten Unternehmen der Schweiz und deren innovativste Projekte. Die Besten der Besten werden an der Digital Economy Award Gala im Hallenstadion am 21. November in vier Kategorien ausgezeichnet.

Der neu angekündigte Digital Economy Award von swissICT, Simsa und Netzmedien nimmt konkrete Gestalt an. An der Digital Economy Award Night am 21. November im Zürcher Hallenstadion werden Preise in den Kategorien «Digital Innovation Of The Year», «The Next Global Hot Thing», «Digital Transformation Award» sowie «Highest Digital Quality» vergeben.

Ziel der Organisatoren ist es, mit diesen Awards jedes Jahr die digitale Exzellenz der Schweizer Wirtschaft auszuzeichnen. Von Start-ups bis zu etablierten Unternehmen und Organisationen wird den Bewerbern die Möglichkeit geboten, sich mit den Besten zu messen ...

