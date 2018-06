Wie ist das Jahr 2017 insgesamt für TK Mold verlaufen und wie laufen die Geschäfte in Europa?

Joerg Wehling Wir konnten alle gesteckten Ziele übertreffen, sowohl im Automotive und Elektroniksektor als auch im Verpackungsbereich und im Silikon Spritzguß. Aktuell sind wir mehr als zufrieden mit der europäischen Marktentwicklung. TK konnte 2017 ein deutliches Umsatzplus in Europa verbuchen, und der momentane Auftragseingang für 2018 liegt über den Erwartungen.

Wie sehen die Pläne aus, um neben Deutschland weitere regionale Märkte zu erschließen?

Joerg Wehling Durch unsere Niederlassung TK Mold Germany, in Braunschweig ist es uns gelungen einen wertvollen Kommunikations Knotenpunkt für After Sales Services zu etablieren. Dieser Schritt wurde von allen unseren Kunden begrüßt und ist ein Garant für projektorientierte, zielführende Kommunikation.

Wo und bei welchen Kundenkreis sehen Sie die größten Entwicklungsfelder, um Ihre Werkzeuge in Europa zu etablieren?

Joerg Wehling Die größten Chancen sehen wir im Bereich Verpackung/Medizin für langfristig laufende Produkte. In Zukunft werden wir auch unsere After Sales Tätigkeiten der Niederlassung in Braunschweig verstärkt ausbauen.

Grundsätzlich sind wir fokusiert auf Markeneigentümer und große Lohnfertiger im Bereich Spritzguß. Der Bereich Verpackungstechnik birgt immer noch großes Wachstums-potential. Daneben verfolgen wir aber auch immer wieder innovative Ideen mit Entwicklungspotenzial.

Was sind neben Automobil Ihre wichtigsten Zielbranchen?

Joerg Wehling Seit 2 Jahren verstärken wir konsequent ...

