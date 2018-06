Weniger Schulden und höhere Dividenden: Der Baustoffkonzern Heidelberg Cement richtet sich neu aus. Jüngste Zukäufe treiben das Wachstum an.

Der weltweit zweitgrößte Baustoffkonzern Heidelberg Cement will sich wieder stärker auf den Schuldenabbau konzentrieren und gleichzeitig die Aktionäre mit steigenden Dividenden verwöhnen. Ziel sei es, bis 2020 die Nettoverschuldung auf unter sieben Milliarden Euro zu drücken von derzeit 8,7 Milliarden, kündigte Finanzvorstand Lorenz Näger am Dienstag anlässlich des Kapitalmarkttages in Bergamo an.

"Wir beabsichtigen, ... unseren Aktionären steigende Dividenden in einem Rahmen zu bieten, in dem dies leistbar und nachhaltig ist", ergänzte er. Die Finanzierungskosten sollen ...

