Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Zahlen zur britischen Produktionsaktivität des Monats April haben gestern durch die Bank enttäuscht, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". So habe etwa der Ausstoß des Verarbeitenden Gewerbes mit -1,4 Prozent gegenüber dem Vormonat - es handle sich immerhin um den stärksten Monatsverlust seit 2012 - gezeigt, dass das zweite Quartal in Sachen Wachstum für Großbritannien keineswegs wie erhofft begonnen habe. Vor allen Dingen dürf. [mehr] LBBW Microsoft-Aktie: Überraschend starkes Q3/2018 - Fokus liegt auf der Cloud - Kurszielanhebung! Aktienanalyse Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von der LBBW: Mirko Maier, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT). Microsoft habe in Q3 des Geschäftsjahres 2017/18 auch dank positiver Währungseffekte (3%-Punkte) den Konzernumsatz um 16% yoy auf 26,8 Mrd. USD ausbauen können. Deutlich zulegen können habe weiterhin die C. [mehr] aktiencheck.de AIXTRON-Aktie: Leerverkäufer Marshall Wace bleibt im Attacke-Modus - Aktiennews Herzogenrath (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Marshall Wace LLP erhöht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der AIXTRON SE deutlich: Die Leerverkäufer des Hedgefonds Marshall Wace LLP haben ihr Short-Engagement in den Aktien des Aachener Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) sichtbar angehoben. Der von Ian Wace und Paul Marshall gegründete Londoner Hedgefonds Marshall Wace LLP hat am 08.06.2018. [mehr] Kolumnen mehr > Jürgen Sterzbach Mais: Erstes Ziel fast erreicht Tief nach unten ging es für den Maispreis in den letzten Tagen. Um mehr als zehn Prozent büßte der Juli-Future seit dem Hoch von Ende Mai um 412 US-Cents bereits ein. Nun befindet er sich kurz vor unserem ersten Ziel, so dass unsere hierzu vorgestellte Short-Idee derzeit mit 23 Prozent im Plus notiert. Fundamental: Der Maispreis scheint in diesem Jahr seiner saisonalen Vorgabe zu folgen. So konnte sich die Aussicht für die Notierungen ab Juni eintrüben und spätestens ab Mitte des Monats bis dann Mitte Juli auf fallende Notierungen hindeuten. Obwohl die Aussaat der Pflanzen spät begonnen hatte, erwies sich das Wetter als nahezu ideal mit einer günstigen Feuchti. [mehr] Björn Junker Pacific Rim Cobalt geht den nächsten Schritt Das 5.000 Hektar große Kobaltprojekt TNM der kanadischen Pacific Rim Cobalt (CSE BOLT / WKN A2JSSL) ist nahezu perfekt gelegen. In der Provinz Papua Indonesiens befindet man sich quasi im Hinterhof der großen Automobil- und Batteriehersteller Asiens, die sich derzeit im Wettstreit um große, sichere Kobaltvorkommen befinden. Über umfangreiche, historische Daten zu TNM verfügt Pacific Rim bereits. Jetzt müssen diese "nur noch" bestätigt und erweitert werden. Und genau damit beginnt das Unternehmen nun.Wie Pacific Rim nun nämlich mitteilte, hat man mit detaillierten mit Hilfe von Drohnen durchgeführten topografischen und fotografischen Vermessungen sowie mit Überflügen über wichtige Ziele auf der Liegenschaft begon. [mehr] Sven Weisenhaus Eine turbulente oder doch eher ruhige Verfallstagswoche? Sehr verehrte Leserinnen und Leser, am Freitag naht der nächste große Verfallstag und diesmal scheint es besonders spannend zu werden. Denn aufgrund der Verfallstagspositionierung ergibt sich für den DAX eine Menge Spielraum in (fast) alle Richtungen. Leichtes Spiel für die Stillhalter? Werfen wir dafür wie immer einen Blick auf das aktuelle Verfallstagsdiagramm: (Quelle: EUREX) Diesmal starten wir mit der Analyse der "Schüsselkurve" unten im Diagramm. Diese bildet die aufsummierten Beträge ab, welche die Stillhalter zum Verfallstermin bezahlen müssen, je nachdem zu welchem Kurs der DAX abgerechnet wird. Dabei gilt das Minimum dieser Kurve bei 12.850 Punkten im Juni als der günstigste Wert für die Stillhalter. Passenderweise . [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

Den vollständigen Artikel lesen ...