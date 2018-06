Paris - Das mit Spannung erwartetet historische Treffen von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat am Dienstag Europas Märkten nur wenig Auftrieb gegeben. Weil viele Details zunächst unklar blieben, war die anfänglich erleichterte Stimmung am Markt schnell wieder verflogen. Viele Anleger gingen in Wartestellung - auch, weil sich mit den Zinsentscheiden der US-Notenbank Fed, der EZB und der Bank of Japan nun bereits die nächsten Grossereignisse dieser Woche ankündigen.

Allerdings waren am Markt grössere Kursbewegungen auch nur für den Fall eines negativen Ergebnisses des Treffens erwartet worden, betonten Börsianer. Der EuroStoxx 50 näherte sich am Morgen kurz der runden Marke von 3500 Punkten, bog dann aber wieder ab und pendelte anschliessend orientierungslos zwischen moderaten Gewinnen und Verlusten. Zuletzt trat das Börsenbarometer mit minus 0,01 Prozent nahezu auf der Stelle bei 3479,80 Zählern.

In Paris ging es für den CAC-40 um 0,15 Prozent auf 5465,521 Punkte abwärts. In London stieg der FTSE 100 zwar zeitweise auf den höchsten Stand seit rund einer Woche, am späteren Vormittag jedoch stand der "Footsie" mit 0,23 Prozent im Minus bei 7719,28 Punkten.

In Grossbritannien kommt es zum grossen ...

