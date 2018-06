Köln (ots) -



- Emissionen, Komfort, Reisezeit und Erlebniswert: Video zeigt Erfahrungen beim Vergleich einer Reise mit jeweils einem Flugzeug und dem Ford Mondeo Hybrid



Lohnt es sich, auf den Komfort eines Urlaubsfluges zu verzichten, um den Klimawandel zu verlangsamen? Dieser Frage sind zwei Gruppen von Snowboardern auf ihrer Reise von Brighton, England, nach La Plagne in den französischen Alpen nachgegangen.



Während eine Gruppe die schnellste Route mit dem Flugzeug wählte, fuhr die andere Gruppe mit einem Ford Mondeo Hybrid zum Urlaubsort.



Ziel war es, den jeweiligen CO2-Fußabdruck der gewählten Verkehrsmittel zu vergleichen, um herauszufinden, wie sich die Umweltbelastung durch eine Alternative zur Flugreise reduzieren lässt. Die Tester berücksichtigten darüber hinaus die Reisedauer, den Erlebniswert, das Stressniveau und schließlich auch die Kosten.



Neben Gepäck hatten die Fluggäste auch ein Kleinkind dabei. Lief alles reibungslos? Details des Reisevergleichs erhalten Sie in diesem Video:



https://youtu.be/OIy49Uk4EPY



Die CO2-Emissionen der Flugreise lagen bei rund 350 kg pro Person, dies ist mehr als doppelt so viel wie bei der Fahrt mit dem Auto (173 kg), das übrigens in fast allen Testkategorien die Nase vorn hatte. Einzig in Bezug auf die Reisedauer war das Flugzeug der klare Gewinner des Vergleichs.



Den vollständigen Video-Blog des Teams gibt es auch auf Facebook.



