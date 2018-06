Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wirecard auf "Buy" mit einem Kursziel von 141 Euro belassen. Ein Expertengespräch habe eine Fortsetzung des Konsolidierungstrends in der Branche der Bezahllösungen bestätigt, schrieb Analyst Hannes Leitner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eigenständige Entwicklungen dauerten zu lange./ag/zb Datum der Analyse: 12.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2018-06-12/11:49

ISIN: DE0007472060