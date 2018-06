BERLIN/SINGAPUR (Dow Jones)--Ein Abzug der US-Truppen aus Südkorea ist nicht Teil der Abmachung zwischen den USA und Nordkorea zur atomaren Abrüstung. Das gab US-Präsident Donald Trump bei einer Pressekonferenz in Singapur bekannt. "Wir verringern hier nichts. Ich möchte unsere Soldaten nach Hause holen, aber das ist nicht Teil der Verhandlungen", sagte Trump.

Er kündigte jedoch gleichzeitig an, dass mit Südkorea keine Militärmanöver mehr durchgeführt werden sollen. Kim habe ihm außerdem zugesagt, dass die sterblichen Überreste von im Koreakrieg gefallenen US-Soldaten zurück in die Heimat überführt werden können. Laut Trump werden die Wirtschaftssanktionen gegen das nordkoreanische Regime erst gelockert, wenn die Sprengköpfe schrittweise vernichtet werden. Bereits in der kommenden Woche werde sich, so Trump, ein Team der US-Regierung um die Details der Abmachung kümmern.

Der US-Präsident lobte Diktator Kim Jong Un als talentierten Führer. "Kim wird als der Vorsitzende erinnert werden, der sich entschieden hat, für sein Land einen Schritt zu machen, der Wohlstand und Frieden bringen wird", sagte Trump. Die USA und Nordkorea hatten sich zuvor auf gemeinsame Bemühungen zu einer vollständigen De-Nuklearisierung der koreanischen Halbinsel verständigt, die Trump und Kim in einer allgemeinen Absichtserklärung besiegelten. "Die gesamte koreanische Halbinsel wird de-nuklearisiert. Der Frieden rechtfertigt die Anstrengungen", sagte der US-Präsident. Er gab dem Regime umfassende Sicherheitsgarantien.

In den nächsten Monaten soll es zu weiteren hochrangigen Gesprächen kommen, in denen es um die kniffligen Fragen, wie zum Beispiel die Geschwindigkeit der Abrüstung und deren Überwachung, geht. Trump kündigte an, bald nach Pjöngjang zu reisen und den nordkoreanischen Machthaber in das Weiße Haus einzuladen.

Im vergangenen Jahr hatte eine Serie von nordkoreanischen Atomtests das politische Klima gefährlich aufgeheizt und zu einer kriegerischen Rhetorik geführt.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 12, 2018 05:21 ET (09:21 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.