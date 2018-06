Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Daimler angesichts des Rückrufs von Diesel-Autos von Daimler in der EU auf "Hold" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Die daraus resultierenden Kosten sollten zu kontrollieren sein, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Rechtsrisiken in den USA könnten aber zunehmen./ajx/ag Datum der Analyse: 11.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

