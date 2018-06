Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktie: Gegenwind von Investorenseite - Aktienanalyse Die Aktie von thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) befindet sich schon längere Zeit in einer klassischen Seitwärtsbewegung, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. Diese könnte sich auch in den kommenden Sommer-Wochen fortsetzen. thyssenkrupp sei nicht nur Stahl. Denn das DAX-Unternehmen sei mittlerweile ein div. [mehr] Sphene Capital Erlebnis Akademie-Aktie: Konzernabschluss führt zu Ergebnissprung - Kaufempfehlung - Aktienanalyse München (www.aktiencheck.de) - Erlebnis Akademie-Aktienanalyse von Sphene Capital: Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Erlebnis Akademie AG (ISIN: DE0001644565, WKN: 164456, Ticker-Symbol: EAD). Mit Umsätzen in der AG von EUR 8,8 Mio. (+10,6%) und einem EBIT (inkl. Beteiligungen) von EUR 1,2 Mio. habe Erlebnis Akademie im vergangenen Geschäftsjahr sowohl die eigene Guidance als auch die Analysten-Schätzungen (EUR 8,5. [mehr] Deutsche Bank EUR/JPY: Japanischer Produzentenpreisindex per Mai über Erwartungen Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der japanische Produzentenpreisindex (Mai) hat mit +2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr über den Erwartungen (+2,1 Prozent) gelegen, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Allerdings habe sich der Euro gegenüber dem Yen bislang kaum bewegt. Der EUR/JPY (ISIN EU0009652627/ WKN 965262) liege weiterhin innerhalb seines Korrekturpfades, der nun zwischen 127,90 und 130,70 verlaufe. (12.06.2018/ac/a/m) [mehr] Kolumnen mehr > Feingold-Research Fed - gute Gründe für den Zinsanstieg Die Fed-Sitzung dürfte am Mittwoch keine großen Überraschungen mit sich bringen. Die zweite Anhebung der Leitzinsen in diesem Jahr, haben Anleger bereits auf dem Schirm. Ebenso sind weitere Zinsanhebungen in diesem Jahr fest eingeplant und die Fed hat angesichts der aktuellen Wirtschaftsstärke auch hinreichend Gründe dafür. Am Donnerstag folgt dann die Sitzung der EZB, bei der alle Blicke auf Draghis Entscheidung zur Beendigung des Anleihekaufprogramms, gerichtet sind. Wer auf den Euro setzen möchte, greift zum BullDG9J97, für den Dollar zum BearTD1NAU. Lesen Sie auch unsere spannenden Artikel der vergangenen Tage: Tesla, Apple, Netflix - Bullenmarkt oder Seitwärtstrend? Zin. [mehr] Jürgen Sterzbach Mais: Erstes Ziel fast erreicht Tief nach unten ging es für den Maispreis in den letzten Tagen. Um mehr als zehn Prozent büßte der Juli-Future seit dem Hoch von Ende Mai um 412 US-Cents bereits ein. Nun befindet er sich kurz vor unserem ersten Ziel, so dass unsere hierzu vorgestellte Short-Idee derzeit mit 23 Prozent im Plus notiert. Fundamental: Der Maispreis scheint in diesem Jahr seiner saisonalen Vorgabe zu folgen. So konnte sich die Aussicht für die Notierungen ab Juni eintrüben und spätestens ab Mitte des Monats bis dann Mitte Juli auf fallende Notierungen hindeuten. Obwohl die Aussaat der Pflanzen spät begonnen hatte, erwies sich das Wetter als nahezu ideal mit einer günstigen Feuchti. [mehr] Björn Junker Pacific Rim Cobalt geht den nächsten Schritt Das 5.000 Hektar große Kobaltprojekt TNM der kanadischen Pacific Rim Cobalt (CSE BOLT / WKN A2JSSL) ist nahezu perfekt gelegen. In der Provinz Papua Indonesiens befindet man sich quasi im Hinterhof der großen Automobil- und Batteriehersteller Asiens, die sich derzeit im Wettstreit um große, sichere Kobaltvorkommen befinden. Über umfangreiche, historische Daten zu TNM verfügt Pacific Rim bereits. Jetzt müssen diese "nur noch" bestätigt und erweitert werden. Und genau damit beginnt das Unternehmen nun.Wie Pacific Rim nun nämlich mitteilte, hat man mit detaillierten mit Hilfe von Drohnen durchgeführten topografischen und fotografischen Vermessungen sowie mit Überflügen über wichtige Ziele auf der Liegenschaft begon. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

