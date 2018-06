Bern (ots) - Die kleine Kammer hat die Motion

«Mehrwertsteuervereinfachung von Packages» von Ständerat Stefan

Engler angenommen. Dank dieser Anpassung können die von der Politik

gewünschten Kooperationen zwischen den Tourismusakteuren in Form von

Packages vereinfacht werden. Durch diese Neuregelung ergibt sich für

die Hotellerie ein grösserer unternehmerischer Spielraum, der die

Bildung von attraktiveren Angeboten ermöglicht. Der Ball liegt nun

beim Nationalrat.



Gemäss geltendem Recht kann ein Package, das beispielsweise aus

einer Hotelübernachtung und jeweils einem Skipass oder einer

Bahnfahrt besteht, gesamthaft zu einem reduzierten Mehrwertsteuersatz

angeboten werden. Dies wenn mindestens 70 Prozent des Packages aus

Leistungen bestehen, die diesem tieferen MWST-Satz unterliegen. In

der Praxis wird der verbleibende 30 Prozent-Anteil wertmässig jedoch

schnell überschritten. Die verschiedenen Leistungen müssten daher

separat nach unterschiedlichen Steuersätzen behandelt werden. Mit

einer Heraufsetzung der Grenze von 30 auf 45 Prozent, wie es die

Motion fordert, können mehr Leistungen in ein Package inkludiert und

damit attraktivere Angebote erstellt werden, die den aktuellen

Kundenbedürfnissen entsprechen und gegenüber globalen digitalen

Wettbewerbern einen Wettbewerbsvorteil darstellen.



Zusätzlich werden auf diese Weise Kooperationen entlang der

Wertschöpfungskette gestärkt und damit die Wettbewerbsfähigkeit der

gesamten Wirtschaft erhöht. Die Annahme der Motion erleichtert auch

die Umsetzung der neuen Tourismusstrategie des Bundesrates, welche

vermehrt Kooperationen zwischen den Tourismusakteuren fordert.

hotelleriesuisse appelliert nun an den Nationalrat, den Entscheid des

Ständerats zu bestätigen.



