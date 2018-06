Von Stephen Fidler

LONDON (Dow Jones)--Großbritanniens Justizminister Phillip Lee hat kurz vor einer entscheidenden Parlamentsabstimmung über den geplanten EU-Austritt Großbritanniens seinen Rücktritt erklärt. Es war bekannt, dass Lee einen Verbleib des Landes in der EU befürwortet, gleichwohl kommt seine Rücktrittserklärung etwas überraschend. Am Nachmittag stimmt das britische Unterhaus über den Plan von Premierministerin Theresa May ab, Großbritannien aus der Zollunion mit der EU zu führen. Lees Rücktritt ist ein weiterer Schlag für May, die im Parlament über keine Mehrheit verfügt.

"Ich habe für eine EU-Mitgliedschaft gestimmt, und meine Meinung ist weiterhin, dass eine fortgesetzte EU-Mitgliedschaft strategisch die bessere Wahl gewesen wäre", heißt es in einer Erklärung des scheidenden Ministers. Zugleich kritisierte Lee den aktuellen Brexit-Kurs der Regierung. Wenn ein EU-Austritt ein erstrebenswertes Ziel sei, dann solle man ihn ordentlich bewerkstelligen, egal, wie viel Zeit das brauche, erklärte Lee.

