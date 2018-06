Grünwald (ots) -



- Musik-Doku über die unvergesslichsten Fußballhits - Stadionhymnen, Kult-Klassiker und die aktuellen WM-Hits - Ausstrahlung: Donnerstag, 14. Juni 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II



Mit der Musik-Doku "Pop Giganten: Fetenhits Fußball-WM 2018" feiert RTL II die größten Fußballhits aller Zeiten - von den offiziellen Stadionhymnen über Fan-Favoriten bis hin zu eigenen musikalischen Ausflügen von Fußballstars.



Die FIFA veröffentlicht in Kürze den offiziellen WM-Song 2018. Aber werden die Fans ihn annehmen? Oder wird es ausgehen wie im Jahr 2014, als die deutsche Nationalmannschaft den lang ersehnten Titel holte und ganz Deutschland mit "Auf uns" von Andreas Bourani feierte? Der Song wurde die Hymne zum WM-Titel und ließ den offiziellen WM-Song in der Publikumsgunst weit hinter sich.



"Auf Uns" war eigentlich überhaupt nicht als Fußballsong gedacht. Damit steht der Titel nicht allein. Songs wie "You'll Never Walk Alone" von Gerry and The Pacemaker, "We Are The Champions" von Queen, "Go West" von den Pet Shop Boys und "Tage wie diese" von den Toten Hosen sind heute nicht mehr aus den Fußballstadien wegzudenken, wurden ursprünglich aber nicht als Fußballhits komponiert, sondern erst von den Fans dazu gemacht.



"Pop Giganten" feiert die größten Fußballhits aller Zeiten. Sowohl die offiziellen wie "Waka Waka" von Shakira oder "Love Generation" von Bob Sinclair, als auch die inoffiziellen wie "Dieser Weg" von Xavier Naidoo, den die deutsche Nationalmannschaft beim Sommermärchen 2006 zu ihrem Fußballhit machte.



Die Doku erinnert auch an die Zeit, als die deutsche Nationalmannschaft selber zum Mikrofon griff und Hits wie "Fußball ist unser Leben" oder "Buenas Dias Argentina" schmetterte. Auch die zumeist peinlichen Versuche von Fußball-Stars, eigene Hits zu singen, werden aufs Korn genommen.



Zu Wort kommen ehemalige Fußball-Stars wie Thomas Häßler und David Odonkor, die Fußballweltmeisterschaften aus erster Hand miterlebt haben und über die Fußballhits der damaligen Zeit Auskunft geben können.



Kommentiert werden die Geschichten mit launigen und witzigen Dialogen von Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, Schauspieler Peer Kusmagk, den Fußball-Moderatorinnen Katrin Müller-Hohenstein und Steffi Brungs, Sängerin Loona und Henning Krautmacher von den Höhnern.



"Pop Giganten: Fetenhits Fußball WM 2018" wird von der Maxi Media GmbH produziert.



Über "Pop Giganten": Herausragende Stars, musikalische Trends und Songs, die die Welt bewegen - die RTL II-Musik-Doku-Reihe "Pop Giganten" blickt hinter die Kulissen von spannenden Phänomenen der Musikgeschichte.



