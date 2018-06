Hong Kong (ots/PRNewswire) - Lead 8, ein in Hong Kong ansässiges Planungsbüro von Architekten, Stadt- und Landschaftsplaner, Innenarchitekten und Grafikdesignern, wurde von der New World Development Company Limited als führender Design-Architekt für die Planung der Einzelhandels-, Gastronomie- und Unterhaltungseinrichtungen auf dem Flughafengelände der SkyCity (SkyCity Airport RDE) ausgewählt. Die Entscheidung für Lead 8 stützte sich unter anderem auf deren zuletzt durchgeführten, hervorragenden Projekte, bei denen das Unternehmen im Rahmen von anderen Großprojekten, für die Integration von Verkehr, Einzelhandel und Gastronomie zuständig war.



Der SkyCity-Airport-RDE-Komplex schliesst direkt an den Hong Kong International Airport an. Als überregionaler Verkehrsknotenpunkt ist er über Luft- und Seeverbindungen sowie mit dem Zug, Auto und Bussen über Land erreichbar. Über mehrere Fußgängerbrücken, den sogenannten SkyBridges, ist das Projekt zentral an den Flughafen, den Airport Express Zug, das Asia World Expo Gelände, das zukünftige Regal Hotel und die nahegelegenen Northern Commercial District (NCD) Standorte im Norden der Insel Lantau angebunden. Mit der Einbindung eines Nahverkehrsterminals zur Steuerung der Besucherströme, welche über die neu gebaute Hong Kong-Zhuhai-Macau Mega-Brücke sowie über die Anbindung des Tuen Mun-Chek Lap Kok Link kommen, ist SkyCity gut darauf vorbereitet, eine wichtige Rolle für das zukünftige Wachstum in der Greater Bay Area und die "Belt and Road"-Initiativen zu spielen.



Die Anlage erstreckt sich über eine Fläche von 25 Hektar und wird eine maximale Bruttogeschossfläche von 350,000 Quadratmetern aufweisen. Geplant ist, das Projekt in einzelnen Bauabschnitten von 2023 bis 2027 fertigzustellen und Besuchern ebenso wie der örtlichen Bevölkerung aller Altersgruppen maßgeschneiderte Angebote in den Bereichen Einkaufen, Gastronomie und modernste Unterhaltung bieten kann.



"In unserem Design finden sich architektonische Formen und eine Architektursprache wieder, die es klar von der Architektur des Flughafens abhebt und sofort zu erkennen ist - aus der Luft wie vom Boden aus. Natürlich werden wir auch den Bereich für Einzelhandelsgeschäfte gestalten, aber sicherlich nicht wie eine Shopping-Mall. Es wird ein Design werden, dass sich an Innovationen orientiert, und es wird mit Hilfe von wichtigen Designelementen eine nachhaltige Ausrichtung erhalten. Damit sollen die Zertifizierungsstandards für Bauwerke nicht einfach nur eingehalten, sondern sogar übertroffen werden", sagte Claude Touikan, Mitbegründer und Leitender Direktor von Lead 8.



Der SkyCity-Airport-RDE-Komplex ist ein weiterer Baustein im Luftfahrt-Portfolio von Lead 8 in der Asien-Pazifik Region. Das Unternehmen arbeitet derzeit an einer ganzen Reihe von Projekten, darunter auch einige der grössten Flughafenprojekte mit geschmischten Nutzungen.



Lead 8 ist ein internationales Designstudio, das bereits preisgekrönte Arbeiten in den Bereichen Architektur, Innenarchitektur, Stadt- und Landschaftsplanung sowie Branding und Grafikdesign geliefert hat. Lead 8 wurde in 2014 gegründet und verfügt über ein weltweit tätiges Team von über 200 Design-Experten in Hong Kong, Kuala Lumpur, London und Singapur. Lead 8 ist zu herausragendem Design verpflichtet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Innovationen und Nachhaltigkeit zu gestalten. Dank seiner großen Erfahrungen in einem breiten Spektrum an unterschiedlichen Typologien, darunter groß angelegte Entwicklungsprojekte mit gemischten Nutzungen, auf den Transit ausgerichtete Bauvorhaben, Einzelhandel, Büro, Hotel und Gastronomie sowie Flughäfen, kann Lead 8 Kunden auf der ganzen Welt maßgeschneiderte Strategien anbieten und kreative Lösungen beim Design bereitstellen.



