2018-06-12T10:30:34Z Lifting of Suspension At Trading Venue XCSE Ended on: 2018-06-12T10:19:57Z Ongoing: False Issuer: Danske Inv Danske Indeksobl KL, LEI: 549300RSUZE4IIRJ9I88 Instrument: DKIDIO DK0015942650 Issuer: Danske Inv Danmark, kl DKK d, LEI: 5493008QUEF1VJONQO78 Instrument: DKIDK DK0010252873 Issuer: Danske Inv Danmark - Akk, kl DKK, LEI: 549300OU6UCMBMBEBP04 Instrument: DKIDKA DK0016208515 Issuer: Danske Inv Danmark Fokus, kl DKK d, LEI: 5493008S170ZFC3MTY44 Instrument: DKIDKF DK0060244325 Issuer: Danske Inv DK Indeks Small Cap, kl DKKd, LEI: 549300PXT286D4K1CH05 Instrument: DKIDKISC DK0060244242 Issuer: Danske Inv Danmark Indeks, kl DKK d, LEI: 549300RYDGK081D36X57 Instrument: DKIDKIX DK0010266238 Issuer: Danske Inv Danske Lange Obl, kl DKKd, LEI: 549300PWYGS1HFH6QV60 Instrument: DKIDKLOBL DK0016105380 Issuer: Danske Inv Dannebr Mellemla Obl, kl DKKd, LEI: 549300515X6C2I759N96 Instrument: DKIDMOBL DK0010078070 Issuer: Danske Inv Europa Højt Udbytte, kl DKK d, LEI: 549300UKF28ZFQZXG575 Instrument: DKIEAUHU DK0016253651 Issuer: Danske Inv Østeuropa, kl DKK d, LEI: 549300MMA7OP1XX62A15 Instrument: DKIEEU DK0010257914 Issuer: Danske Inv Østeuropa ex Rusland,kl DKK d, LEI: 5493008FCP9389843295 Instrument: DKIEEUEXRUS DK0016275464 Issuer: Danske Inv Europa Fokus Akk. KL, LEI: 5493004TD22DCJTYC591 Instrument: DKIEFA DK0060229011 Issuer: Danske Inv Euro High Yield-Obl, kl DKKdh, LEI: 549300STI0VRD0SNO037 Instrument: DKIEHY DK0060486843 Issuer: Danske Inv Euro Inv Grade-Obl,kl DKK d h, LEI: 549300MPZCWENCOXSM19 Instrument: DKIEIGO DK0060448751 Issuer: Danske Inv EurInvGradCorBondsRes kl DKKd, LEI: 5493005PB6TNVO7ESB11 Instrument: DKIENEICBR DK0016303936 Issuer: Danske Inv Engros Kommuner 4 KL, LEI: 5493005PB6TNVO7ESB11 Instrument: DKIENGK4 DK0016205685 Issuer: Danske Inv Engros Global, kl DKK d, LEI: 5493005PB6TNVO7ESB11 Instrument: DKIENGLO DK0060244408 Issuer: Danske Inv Europa, kl DKK d, LEI: 549300LSSHNNDP6NUO05 Instrument: DKIEU DK0010252956 Issuer: Danske Inv Europa Akk, kl DKK h, LEI: 549300V2LP3D1RTNOL25 Instrument: DKIEUADKKH DK0016290265 Issuer: Danske Inv Europa Fokus KL, LEI: OHJ29OIYX8XV082Q9508 Instrument: DKIEUFOK DK0010245901 Issuer: Danske Inv Europa Højt Udb Akk, kl DKK, LEI: 549300UKF28ZFQZXG575 Instrument: DKIEUHUAKLDKK DK0060058618 Issuer: Danske Inv Euro High Yield Akk, kl DKK h, LEI: 743700M7VGJERQ1KKF95 Instrument: DKIEUHYADKKH DK0060497378 Issuer: Danske Inv Europa Indeks, kl DKK d, LEI: 549300671J8M8AIWXG20 Instrument: DKIEUIX DK0010266311 Issuer: Danske Inv Europa Indeks BNP, kl DKK d, LEI: 549300OK7PLFGXBNOU20 Instrument: DKIEUIXBNP DK0015737563 Issuer: Danske Inv Europa Small Cap, kl DKK d, LEI: 5493001LMD8IGSYHXQ60 Instrument: DKIEUSC DK0060046019 Issuer: Danske Inv Europa Small Cap Akk, kl DKK, LEI: 549300DSZSA1C2V08886 Instrument: DKIEUSCADKK DK0060640191 Issuer: Danske Inv Fjernøsten, kl DKK d, LEI: 549300UT0Z5YTUIT1V47 Instrument: DKIFJE DK0015966758 Issuer: Danske Inv Fjernøsten Indeks, kl DKK d, LEI: 5493005YT12DAY26SX72 Instrument: DKIFJIX DK0010207141 Issuer: Danske Inv Fonde, kl DKK d, LEI: 549300OM7ZG8I6PPSV74 Instrument: DKIFO DK0015989610 Issuer: Danske Inv Global Højt Udbytte, kl DKKd, LEI: 549300UURIVCK9BT2M15 Instrument: DKIGHU DK0060577484 Issuer: Danske Inv Glo High YieldObl, kl DKK d h, LEI: 549300Q42F3BH4YKGS83 Instrument: DKIGHYB DK0060448918 Issuer: Danske Inv Global Indeks, kl DKK d, LEI: 5493007FI0I13RLU3X73 Instrument: DKIGI DK0010263052 Issuer: Danske Inv Glob Indeks - Akk, kl DKK h, LEI: 549300ZWPEQP14KC6607 Instrument: DKIGIADKKH DK0016248222 Issuer: Danske Inv GloLangeIndeksobl Akk,kl DKKh, LEI: 549300E1CDO6WZ7CHI63 Instrument: DKIGLIADKKH DK0060140705 Issuer: Danske Inv Glo Lange Indeksobl, kl DKKdh, LEI: 549300HIVJP4R706R406 Instrument: DKIGLIO DK0060187771 Issuer: Danske Inv Global Plus KL, LEI: 5493004V8ES9R4SMHC45 Instrument: DKIGLOP DK0010270503 Issuer: Danske Inv Global StockPicking, kl DKK d, LEI: 549300HN1DPAOUTKSW13 Instrument: DKIGLOSP DK0010264530 Issuer: Danske Inv Global Stockpicking 2 KL, LEI: 549300IREBYLJ3N28X05 Instrument: DKIGLOSP2 DK0010253095 Issuer: Danske Inv Globale Virk obl, kl DKK d h, LEI: 5493009XD7FHUWBGG269 Instrument: DKIGLOVO DK0016075294 Issuer: Danske Inv GloMel.lang IndObl,kl DKK d h, LEI: 549300QS7ED2EULZXK56 Instrument: DKIGMI DK0060550523 Issuer: Danske Invest Globale Obligationsmarkede, LEI: 549300UOK8L2KKQMLD78 Instrument: DKIGOM DK0016255193 Issuer: Danske Inv Global Stockpick. Akk,kl DKK, LEI: 549300D2HAC4XA7Q5U46 Instrument: DKIGSPADKK DK0016208788 Issuer: Danske Inv Japan, kl DKK d, LEI: 549300PHGSL5D607WK70 Instrument: DKIJAP DK0015971675 Issuer: Danske Inv Kina, kl DKK d, LEI: 549300YK5R4ZYS7MP195 Instrument: DKIKI DK0010295336 Issuer: Danske Inv Danske Korte Obl, kl DKK d, LEI: 5493007AK4PQXC7U4734 Instrument: DKIKO DK0016290422 Issuer: Danske Inv KlimaTrends KL, LEI: 549300V47UERETGNKY38 Instrument: DKIKTR DK0060187698 Issuer: Danske Inv Mix Akk KL, LEI: 549300I2C0B5PM3ISQ53 Instrument: DKIMA DK0060010841 Issuer: Danske Inv Mix Defensiv Akk KL, LEI: 549300MHS6GQG8TCCB67 Instrument: DKIMDA DK0060228633 Issuer: Danske Inv Mix Obl Akk, kl DKK h, LEI: 549300ND2O64CEP2CS14 Instrument: DKIMOA DK0060010924 Issuer: Danske Inv Mix Offensiv Akk KL, LEI: 549300P47DK4G3VZB826 Instrument: DKIMOAK DK0060228716 Issuer: Danske Inv Mix Obligationer KL, LEI: 549300VQ2Z77LQ51NM73 Instrument: DKIMOB DK0060430627 Issuer: Danske Inv Mix Offensiv Plus Akk KL, LEI: 549300DBO7GOBR6JXM89 Instrument: DKIMOPA DK0060228989 Issuer: Danske Inv Nye Markeder - Akk, kl DKK, LEI: 5493007C7DZW0HECNM57 Instrument: DKINMAKK DK0060042026 Issuer: Danske Inv Nye Mark Obl, kl DKK d h, LEI: 549300XSXLNKS3EZ1686 Instrument: DKINMOBL DK0016209323 Issuer: Danske Inv Nye Mark Obl LokVal, kl DKK d, LEI: 549300PUGVVQNVDN8I61 Instrument: DKINMOBLLV DK0060073252 Issuer: Danske Inv NyeMarkedOblLokVal Akk,kl DKK, LEI: 549300T1OXJ5GR48WI10 Instrument: DKINMOLV DK0060548899 Issuer: Danske Inv Nye Mark Small Cap, kl DKK d, LEI: 549300EVXEWBWZ6FI642 Instrument: DKINMSC DK0060080380 Issuer: Danske Inv NyeMarkedSmallCap Akk, kl DKK, LEI: 5493006C9IZNKI5SQ560 Instrument: DKINMSCADKK DK0060640274 Issuer: Danske Inv Nordiske Virk.obl Akk KL, LEI: 5493004ZXUSA26MS6R19 Instrument: DKINVO DK0060500502 Issuer: Danske Inv Nye Markeder, kl DKK d, LEI: 549300RUP5F55D2TCG62 Instrument: DKINYM DK0015710602 Issuer: Danske Inv Engros Emerging Mark, kl DKKd, LEI: 5493005PB6TNVO7ESB11 Instrument: DKISEMM DK0016057474 Issuer: Danske Inv Tyskland, kl DKK d, LEI: 5493008Q0X786S7HMF25 Instrument: DKITYSK DK0060041564 Issuer: Danske Inv USA, kl DKK d, LEI: 5493000IS5B5BXKPE331 Instrument: DKIUSA DK0010257757 Issuer: Danske Inv USA Akk, kl DKK h, LEI: 549300OYEP08OED0WU23 Instrument: DKIUSAADKKH DK0016290349 The Financial Supervisory Authority for XCSE has been notified Attachment: https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=682798