Rauchen wird elektronisch, der Trend setzt sich endgültig durch: Als letzter großer Tabakkonzern bringt Reemtsma eine E-Zigarette auf den Markt.

Die elektronische Zigarette ist längst nicht mehr neu, aber ihr eigentlicher Siegeszug steht erst noch bevor. So sieht es Michael Kaib, Chef des zweitgrößten deutschen Tabakkonzerns Reemtsma in Hamburg. "In wenigen Jahren werden Produkte der nächsten Generation, die der Gesundheit weniger schaden, vielleicht ein Drittel des Marktes ausmachen", sagt Kaib. Das wäre ungefähr der zehnfache Marktanteil von heute.

Gleichzeitig bröckelt der Markt für herkömmliche Tabak-Zigaretten vor sich hin und verliert Jahr um Jahr ein oder zwei Prozent. Aber er ist noch lange nicht tot. "Herkömmliche Zigaretten werden noch viele Jahre das Kerngeschäft bleiben und die notwendigen Investitionen in die Produkte der nächsten Generation ermöglichen", heißt es beim Reemtsma-Konkurrenten BAT. Das sieht die gesamte Branche so.

Bislang sind nur drei Prozent der verkauften Rauch-Produkte in Deutschland E-Zigaretten in verschiedenen Varianten, doch die Wachstumsraten sind beeindruckend: Allein im vergangenen Jahr lag das Umsatzplus bei mehr als einem Drittel auf rund 600 Millionen Euro. "Wir leben in einer Transformationsphase", sagt Kaib. "Das Konsumentenverhalten definiert sich neu und gesundheitsbewusster. Der Raucher hat künftig die Wahl zwischen Produkten mit und ohne Tabak und sogar mit und ohne Nikotin."

Aber es ist auch eine gefährliche Zeit für Traditionskonzerne wie die Reemtsma-Muttergesellschaft Imperial Brands oder die Tabakriesen Philip ...

Den vollständigen Artikel lesen ...