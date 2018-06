Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Knapp fünf Prozent der Unternehmen der Gewerblichen Wirtschaft in Deutschland nutzen im Jahr 2018 bereits Künstliche Intelligenz (KI), so das ZEW in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Damit hat sich der Anteil im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Weitere zwei Prozent der Unternehmen planen den Einsatz in naher Zukunft. Trotz aktuell noch eher niedriger Nutzungsraten dürfte sich das Entwicklungstempo von KI-Anwendungen in Zukunft deutlich beschleunigen. 16 Prozent der Unternehmen haben nach eigenen Angaben KI als wichtiges Thema identifiziert, und 31 Prozent gehen davon aus, dass ihr Unternehmen in zehn Jahren übe. [mehr] aktiencheck.de Symrise-Aktie: Leerverkäufer Marshall Wace baut Short-Engagement leicht aus - Aktiennews Holzminden (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Marshall Wace LLP baut Netto-Leerverkaufsposition in Symrise-Aktien leicht aus: Die Leerverkäufer des Hedgefonds Marshall Wace LLP haben ihr Short-Engagement in den Aktien des Aromen- und Duftstoffherstellers Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) ein Stück weit angehoben. Der von Ian Wace und Paul Marshall gegründete Londoner Hedgefonds Marshall Wace LLP hat am 08.06.2018 seine Netto-Leerverkaufsp. [mehr] aktiencheck.de ZEW-Konjunkturerwartungen stark gesunken Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland sind im Juni 2018 um 7,9 Punkte auf einen neuen Wert von minus 16,1 Punkten gesunken, so das ZEW in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Dies ist der niedrigste Wert seit September 2012. Der langfristige Durchschnitt (23,3 Punkte) wird erheblich unterschritten. Die Bewertung der aktuellen konjunkturellen Lage für Deutschland ist um 6,8 Punkte auf einen Stand von 80,6 Punkten zurückgegangen. "Die jüngste Eskalation im Handelskonflikt mit den Vereinigten Staaten sowie Befürchtungen hinsichtlich einer das Finanzsystem destabilisierenden Politik der neuen italienischen Regierung hinterlassen . [mehr] Kolumnen mehr > WIRTSCHAFTSINFORMATION www.wi-online.ch Börsengeflüster: GAM - Vontobel senkt Kursziel! (wirtschaftsinformation.ch) - Die Bank Vontobel hat heute Morgen das Kursziel von GAM (CHF 15.37) von CHF 16.80 auf CHF 15.50 gesenkt und die Einstufung "Hold" bestätigt. Der zuständige Branchenanalyst reduziert die Gewinnschätzungen für das laufende Jahr um 10% und für die kommenden beiden Jahre um 8% bzw. 7%. Er begründet dies insbesondere mit seiner Erwartung tieferer Performance-Gebühren und zu einem Teil auch mit tieferen Neugeldzuflüssen. Noch liege der Konsens über seinen Prognosen. Dies dürfte sich in den kommenden Wochen und Monaten aber ändern, so der Studienverfasser.Im heutigen PREMIUM-ABO finden Sie Kursziel- und Ratingänderungen von GURITDas WI OUTPERFORMANCE PORTFOL. [mehr] Christian Zoller Adidas im steigenden Trendkanal Die Aktie des Sportartikelherstellers Adidas mit Sitz in Herzogenaurach, Bundesland Bayern, befindet sich seit Wochen in einem steigenden Trendkanal. Aktuell erreicht das Papier wieder den unteren Bereich des Trendkanals. Es bietet sich eine Long-Chance an! Long-Möglichkeiten bietet sich im Bereich von 197,00 Euro. Der Stopp könnte außerhalb des Trendkanals unter das jüngste Verlaufstief bei 194,00 Euro platziert werden. Das Kursziel wäre im oberen Trendkanalbereich um 207 Euro zu sehen. Trading-Strategie: 1. Long-Position um 197,00 Euro möglich. Stopp unter 194,00 Euro. Kursziel um 207,00 Euro. Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight si. [mehr] Fed - gute Gründe für den Zinsanstieg Die Fed-Sitzung dürfte am Mittwoch keine großen Überraschungen mit sich bringen. Die zweite Anhebung der Leitzinsen in diesem Jahr, haben Anleger bereits auf dem Schirm. Ebenso sind weitere Zinsanhebungen in diesem Jahr fest eingeplant und die Fed hat angesichts der aktuellen Wirtschaftsstärke auch hinreichend Gründe dafür. Am Donnerstag folgt dann die Sitzung der EZB, bei der alle Blicke auf Draghis Entscheidung zur Beendigung des Anleihekaufprogramms, gerichtet sind. Wer auf den Euro setzen möchte, greift zum BullDG9J97, für den Dollar zum BearTD1NAU. Lesen Sie auch unsere spannenden Artikel der vergangenen Tage: Tesla, Apple, Netflix - Bullenmarkt oder Seitwärtstrend? Zin. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

