Nachdem die Aktionäre vergangene Woche mehrheitlich gegen den Vorschlag stimmten, die Funktionen des Chairman und des CEO bei Tesla (ISIN: US88140R1014) zu trennen und so Elon Musk einen Teil seiner immensen Entscheidungsmacht zu nehmen, sauste die Aktie senkrecht höher. Offenbar sind die meisten Investoren der Ansicht, dass Musk das Kind schon schaukeln wird. Und ja, er zeigte sich bei der Aktionärsversammlung zuversichtlich. Die letzten Wochen seien schlimm und hart gewesen, aber man werde es hinbekommen, so Musk. Gemeint ist: Das Ziel zu erreichen, bis zum Ende des zweiten Quartals 5.000 Model 3 zu produzieren. Pro Woche. Denn hier, bei Tesla, geht es nur um eines:

Tempo. Tempo beim Wachstum. Man muss so schnell als irgend möglich den Break Even erreichen. Und Model 3 soll es richten. Die Nachfrage ist nicht das Problem, es sind die Produktionskapazitäten. So gesehen könnte man als Optimist sagen: Und ...

