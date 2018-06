Lidar steht für Light Detection And Ranging. Statt Radiowellen wie beim Radar nutzen solche Systeme Laserstrahlen zur Abstandsmessung und Umgebungserfassung, indem sie dreidimensionale Bilder erzeugen. Photodioden empfangen das von der Oberfläche des Objekts reflektierte Licht des Lasers und ermöglichen so Rückschlüsse auf die Geschwindigkeit und die Position. Je präziser die Dioden das Empfangssignal erkennen und verarbeiten, umso besser ist die Qualität der Sensoren und umso sicherer erfasst das System auch kleine und dunkle Objekte mit geringerer Reflektivität.

Präzise Messung in Nanosekunden

Zur Messung der im Nanosekunden-Bereich emittierten Lichtpulse bietet First Sensor hochempfindliche Avalanche-Photodioden (APDs) in unterschiedlichen Serien für den sichtbaren und den infraroten Spektralbereich an. Gefertigt werden APDs mit interner Verstärkung, einem großen Dynamikbereich sowie großen Bandbreiten. Um die in Lidar-Systemen ...

