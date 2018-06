München (ots) - REC Group, der größte europäische Hersteller von Solarmodulen hat angekündigt, auf der Intersolar Europe 2018 in München seine neueste Innovation vorzustellen. Bereits zuvor hat REC Group seine technologische Führungsposition mit den durch die Intersolar ausgezeichneten TwinPeak-Solarmodulen unter Beweis gestellt. Das Unternehmen möchte auf diese Erfolgsbilanz nun mit einem neuen Solarmodul aufbauen, welches monokristalline N-Typ-Solarzellen in modernstem Design einsetzt.



"Das N-Typ Modul ist das Ergebnis RECs langjähriger Expertise in der Produktion von halbierten Zellen und seinem innovativen Design von Solarmodulen. Dadurch ist die TwinPeak-Serie eine vielfach ausgezeichnete und äußerst beliebte Technologie bei EPCs, Installateuren und Endverbrauchern weltweit ", sagte Chief Executive Officer Steve O'Neil. "Mit diesem nächsten großen Schritt wird REC die Mono-P-Typ Technologie überspringen und eine neue Ära für das Unternehmen einläuten."



Die offizielle Vorstellung des neuen Solarmoduls findet während der REC-Happy Hour auf der Intersolar Europe am Mittwoch, den 20. Juni 2018 um 16:00 Uhr am Stand A2.380 statt. Steve O'Neil und weitere leitende Führungskräfte des Unternehmens werden für Gespräche zur Verfügung stehen. Daneben präsentiert REC mit TwinPeak 2 und TwinPeak 2S 72 die weltweit lesitungsstärksten multikristallinen 60- und 72-zellen-Module sowie mit TwinPeak 2 BLK2 sein vollschwarzes multikristallines Modul.



Nach einem erfolgreichen Jahr 2017 plant das Unternehmen in diesem Jahr sein weltweites Wachstum auf 7-9 Prozent zu steigern. Die Intersolar Europe in München ist der ideale Schauplatz für die Präsentation der neuesten Innovation des Herstellers, dessen umsatzstärkste Region im Jahr 2017 Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) war. Die fünf größten Absatzmärkte der REC Group im letzten Jahr waren Deutschland, Türkei, Niederlande, Frankreich und das Vereinigte Königreich, wobei REC in Deutschland einen starken Marktanteil von etwa 15 Prozent erreichte.



"REC hat im letzten Jahr ein enormes Wachstum auf dem europäischen Markt verzeichnet. In der Region BeNeLux und in Frankreich erzielten wir Absatzsteigerungen von 165 und 173 Prozent und damit weit über den Markt. Insbesondere in Frankreich ist dieses Wachstum auf den niedrigen CO2-Fußabdruck der Solarmodule von REC zurückzuführen, welcher durch die Certisolis-Zertifizierung bestätigt wird", so Ivano Zanni, Vice President Sales EMEA. "Wir erwarten, dass es in Europa großes Interesse für das neue Produkt geben wird und die Nachfrage im Jahr 2018 kontinuierlich steigt."



Über REC Group:



Seit seiner Gründung 1996 in Norwegen hat sich REC zu einem führenden, integrierten Unternehmen für Solarenergie entwickelt. Durch seine eigene vertikal integrierte Fertigung von Silizium über Wafer und Zellen bis hin zu hochwertigen Solarmodulen und sogar Komplettlösungen, bietet REC eine verlässliche Quelle für saubere Energie weltweit. REC ist bekannt für seine hohe Produktqualität, welche durch die niedrigsten Reklamationsraten der gesamten Industrie bestätigt wird. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Norwegen sowie operativen Geschäftssitz in Singapur und gehört zu Bluestar Elkem. Mit mehr als 2.000 Mitarbeitern weltweit produziert REC Qualitätsmodule mit einer Kapazität von 1,5 GW jährlich. Mehr unter www.recgroup.com



