Hamburg (ots) - Die NDR Radioprogramme sind bereit für den Anpfiff zur FIFA Fußball-WM. Mit packenden Reportagen, interessanten Hintergrundberichten und spannenden Interviews halten sowohl NDR 2 als auch NDR Info und N-JOY ihre Hörerinnen und Hörer auf dem Laufenden.



NDR 2 ist das Radioprogramm für Fußballfans im Norden und berichtet wie gewohnt live und ausführlich über die Spiele der Weltmeisterschaft. Im Mittelpunkt der "NDR 2 WM Show mit Uwe Bahn" stehen die Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Darüber hinaus berichten Reporterinnen und Reporter täglich aus Russland. Zum Auftakt der FIFA WM am Donnerstag, 14. Juni, gibt es gleich nach dem Eröffnungsspiel ein "NDR 2 Spezial"; Beginn ist 19.05 Uhr. NDR 2 Experte für die deutschen Spiele ist der ehemalige National- und HSV-Spieler Marcell Jansen, der sie vor dem Hintergrund seiner eigenen Erfahrung als WM-Teilnehmer 2006 und 2010 bewertet.



Auch NDR Info, das Informationsprogramm des NDR, weitet seine Sportberichterstattung während der FIFA Fußball WM deutlich aus. Die Spiele der deutschen Mannschaft und das Finale werden live und in voller Länge übertragen. Zusätzlich strahlt NDR Info Spezial (DAB+ und Livestream auf NDR.de) das Eröffnungsspiel und alle Partien ab dem Viertelfinale in voller Länge aus. Die Berichterstattung über die WM beginnt bei NDR Info bereits morgens. Mehrmals pro Stunde gibt es Wissenswertes aus Russland: Reaktionen und Einschätzungen zu den Spielen, Neuigkeiten von der deutschen Mannschaft, Expertengespräche und Hintergrundinformationen zur politischen Situation im Land. Schwerpunkt der Sendung "Sportreport", die sonnabends und sonntags ab 18.05 Uhr läuft, wird ebenfalls die FIFA Fußball-WM sein.



Auch bei N-JOY verpassen die Hörerinnen und Hörer während der WM nichts: Mehrmals täglich informiert das junge Radio seine Hörerinnen und Hörer aus dem Deutschen Quartier und bietet Livereportagen von den Spielen der Nationalmannschaft. Extra für das Turnier haben die N-JOY Morningshow-Moderatoren Andreas Kuhlage und Jens Hardeland mit DJ Robin Knaak den Song "Weltmeisterbleiber" produziert. Auch die beliebten N-JOY Comedy-Reihen "Postillon Hörfunknachrichten" und "Der beste Tag der Welt" mit William Cohn werden das Fußball-Event zum Thema haben.



