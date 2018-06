Der lustlose Handel des Vortages dürfte an der Wall Street am Dienstag in eine neue Runde gehen. Das historische Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un scheint kaum Einfluss auf das Handelsgeschehen zu nehmen. Das Treffen ging mit der Unterzeichnung eines Dokuments zu Ende.

So soll die "De-Nuklearisierung" Koreas nach den Worten Trumps "sehr schnell beginnen". Allerdings nutzte Trump die Pressekonferenz in Singapur, um erneut mit Importzöllen auf deutsche Automobile zu drohen. Im Handelskonflikt mit der EU scheint sich damit keine Entspannung anzubahnen, was an der Wall Street mit Sorge gesehen wird. Der Aktienterminmarkt suggeriert eine gut behauptete Eröffnung am Kassamarkt - von Euphorie nach dem Koreagipfel also keine Spur.

Die Finanzmärkte fokussieren sich wieder verstärkt auf die kommende Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch, die Sitzung beginnt bereits am Dienstag. Eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte durch die Fed ist sehr wahrscheinlich und dürfte weitgehend eingepreist sein. Dazu stehen am Nachmittag mit den US-Verbraucherpreisen für Mai wichtige US-Inflationsdaten an. "Vielleicht halten die bevorstehenden Treffen von Fed und Europäischer Zentralbank die Stimmung vorerst in Schach. Das Gesamtbild bleibt weiterhin bullisch und ist wahrscheinlich eine Chance, das Risiko kurzfristig zu erhöhen, da die Märkte den Sturm der Handelskriege bisher erfolgreich überstanden haben", sagt IG-Chefanalyst Chris Beauchamp.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/chg

(END) Dow Jones Newswires

June 12, 2018 06:37 ET (10:37 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.