Die beiden Partner haben eine sechsmonatige Studie zur professionellen Reinigung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen ausgewertet. Milk the Sun wird auf der Intersolar Europe in München gemeinsam mit der Meteocontrol GmbH die Ergebnisse der deutschlandweiten Studie zur Reinigung von Freiflächenphotovoltaikanlagen präsentieren. Die Präsentation findet am Donnerstag, den 21. Juni um 14 Uhr am Stand von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...