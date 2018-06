Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Was die Verlautbarungen von der EZB-Sitzung im Juni betrifft, so erwarten wir vorsichtigere Töne, so Franck Dixmier, Global Head of Fixed Income bei Allianz Global Investors. Die jüngsten Konjunkturindikatoren hätten gezeigt, dass die Verlangsamung des Wachstumstempos im zweiten Quartal 2018 angehalten habe. Das laufende Quartal dürfte das schwächste in den letzten zwei Jahren sein. Zwar sei die Inflationsrate im Mai überraschend auf 1,9 Prozent gegenüber Vorjahr (Kernrate 1,3 Prozent) gestiegen, dies sei jedoch hauptsächlich auf einen starken Anstieg der Energiepreise zurückzuführen gewesen, die gegenüber Vorjahr um 6,1 Prozent zugelegt hätten. Letzteres dürfte den Teuerungsanstieg aus Sicht der Ban ...

