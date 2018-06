Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Politische Themen dominierten die Nachrichten im Mai - sei es die Verschiebung des Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, die Diskussion über den Handelskrieg zwischen den USA und der Europäischen Union oder die Unsicherheit über die Bildung einer neuen euroskeptischen Regierung in Italien, so die Experten von Prospery, Tochtergesellschaft der niederländischen Bank ABN AMRO. Dennoch hätten die globalen Aktienmärkte angesichts ...

