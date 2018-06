FRANKFURT (Dow Jones)--Der Baukonzern Hochtief hat das sogenannte "financial close" für ein milliardenschweres Infrastrukturprojekt im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft (PPP) am Flughafen Los Angeles erzielt. Das Unternehmen, das im Konsortium mit seiner Muttergesellschaft ACS agiert, baut mit Partnern ein automatisches Beförderungssystem am Los Angeles International Airport (LAX). Die Konzession für das Projekt mit einem Investitionsvolumen von 4,9 Milliarden US-Dollar wurde bereits im April unterzeichnet.

Das Projekt hat eine Laufzeit von insgesamt 30 Jahren. Es umfasst Planung und Bau sowie den langfristigen Betrieb und die Wartung des Beförderungssystems. ACS ist mit 36 Prozent am Konzessionär, 25 Prozent am Instandhaltungs-Joint-Venture und 40 Prozent am Bau-Joint-Venture beteiligt. Weitere Mitglieder des Konsortiums sind Fluor, Balfour Beatty und Bombardier.

Das Konsortium aus Hochtief und ACS hat Anleihen im Wert von 1,3 Milliarden Dollar an den US-Kapitalmärkten platziert. Neben diesen Anleihen umfasst die Finanzierung einen kurzfristigen Bankkredit von 269 Millionen Dollar. Dazu kommen Eigenkapitaleinlagen von 103 Millionen Dollar. Die Flughafen-Betreibergesellschaft LAWA wird während der Bauphase eine Reihe von Zahlungen in Höhe von 1 Milliarde Dollar und leistungsabhängige Verfügbarkeitszahlungen nach Fertigstellung bis zum Ende der Laufzeit leisten. Der Gesamtwert der LAWA-Zahlungen während der 30-jährigen Laufzeit beträgt rund 4,9 Milliarden Dollar.

June 12, 2018

