Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat die Aktien des Anlagenbauers Dürr in die "Alpha Liste" aufgenommen. Die Einstufung lautet weiterhin "Kaufen" mit einem Kursziel von 124 Euro. Gute Nachrichten, unter anderem aus dem Geschäft mit Lackier- und Montageanlagen, dürfte die Kursentwicklung in den kommenden Monaten antreiben, schrieb Analyst Gordon Schönell in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Erst kürzlich habe das Unternehmen von einer starken Auftragslage sowie möglicherweise knappen Produktionskapazitäten im Markt für solche Projekte gesprochen. Das sollte sich positiv auf die Profitabilität auswirken./mis/ck Datum der Analyse: 12.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0062 2018-06-12/13:24

ISIN: DE0005565204