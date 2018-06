Britischer Arbeitsmarktbericht könnte das Pfund stützen ZEW-Konjunkturerwartungen sollten weiter zurückgehen US-Inflation heute möglicherweise der größte Market-Mover

Zusammenfassung:Zugegebenermaßen werden sich alle Augen auf den Gipfel in Singapur richten. Dennoch lohnt sich ein genauer Blick auf den heutigen makroökonomischen Kalender, da einige relevanten Veröffentlichungen auf der Agenda stehen. Die US-Inflationsdaten für Mai scheinen hier am interessantesten zu sein, insbesondere wenn wir das Federal Reserve-Treffen berücksichtigen, das heute beginnt. 10:30 Uhr | Großbritannien, Arbeitsmarktbericht: Für das Pfund gab es gestern eine Reihe von schwachen Daten, seitens der Industriefront als auch beim Handel. Infolgedessen gab die Währung ihre anfänglichen Gewinne teilweise wieder ab, eine Aufwertung sollte aber dennoch nicht ausgeschlossen werden. In diesem Kontext erscheint der heutige Arbeitsmarktbericht ...

