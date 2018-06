Düsseldorf/Hannover (ots) - Secusmart, eine Tochtergesellschaft von BlackBerry (NASDAQ: BBRY; TSX: BB) gibt heute bekannt, dass SecuSUITE, die führende mobile Sicherheitslösung für Regierungen, um ausgewählte sichere mobile Business-Apps erweitert wird. Diese sicheren Apps laufen in einer geschützten Umgebung, die vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) für die Geheimhaltungsstufe VS-NfD (Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch) zugelassen wurde.



Seit Jahren erhöhen professionelle Apps branchenübergreifend die Produktivität von Unternehmen durch die Mobilisierung von Geschäftsprozessen. Secusmart ist seit Jahren für ihre einfach zu nutzende sichere mobile Sprach- und Datenkommunikation bekannt und bietet diesen Mehrwert jetzt auch deutschen Behörden mit ihren hohen Sicherheitsanforderungen an. Davon profitieren nun alle Regierungsbereiche, von administrativen Anwendungsfällen bis hin zu Apps im kritischen militärischen Einsatz.



Zusammen mit den von SecuSUITE bereits unterstützten Apps, werden zusätzliche Applikationen für Geschäftsprozesse auf die sichere Plattform gebracht, welche die Produktivität in allen Regierungsbereichen verbessern. Ein Beispiel ist der mobile Verse-Client von IBM, der mit einer IBM Notes-Umgebung verwendet wird.



"Die digitale Transformation hat längst begonnen und Regierungen sind bestrebt mit ihr Schritt zu halten. SecuSUITE steigert die Produktivität unserer Kunden durch den sicheren Einsatz kundenspezifischer Apps auf einer wachsenden Zahl von mobilen Endgeräten.



Sie entwickelt sich von einem sicheren mobilen Endgerät für E-Mail, PIM und Sprache zu einer zugelassenen mobilen Arbeitsumgebung, die kritische Apps und Lösungen unterstützt", sagt Dr. Christoph Erdmann, Geschäftsführer von BlackBerry Secusmart, auf der CEBIT in Hannover.



Für mehr Informationen über Secusmart besuchen Sie unsere Website: www.secusmart.com



Contact:



Secusmart GmbH, Heinrichstraße 155, 40239 Düsseldorf, Germany, press contact: Swenja Hintzen, telephone: + 49 (0)211-447399-251, mobile: + 49 (0)151-54360563, fax: + 49 (0)211-447396-251, email: presse@secusmart.de, website: www.secusmart.com, Twitter: https://twitter.com/SwenjaHintzen



Über BlackBerry



BlackBerry ist ein Unternehmen für Software und Dienstleistungen, das sich auf die Sicherung und Verwaltung von IoT-Endpunkten konzentriert. Das Unternehmen nutzt dazu BlackBerry Secure, eine End-to-End-Plattform für Unternehmen, die aus der unternehmensweiten Kommunikations- und Collaboration-Software sowie sicherheitszertifizierten eingebetteten Lösungen besteht.



BlackBerry mit Sitz in Waterloo, Ontario, wurde 1984 gegründet und ist in Nordamerika, Europa, Asien, Australien, dem Nahen Osten, Lateinamerika und Afrika tätig. Das Unternehmen wird unter dem Tickersymbol "BB" an der Toronto Stock Exchange und der New York Stock Exchange gehandelt. Für weitere Informationen besuchen Sie BlackBerry.com und folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn, Twitter und Facebook.



BlackBerry Media Relations: BlackBerry +1 (519) 597-7273 mediarelations@BlackBerry.com



BlackBerry Investor Relations: BlackBerry Investor Relations (519) 888-7465 investor_relations@BlackBerry.com



BlackBerry und verwandte Marken, Namen und Logos sind Eigentum von BlackBerry Limited und sind in den USA und in anderen Ländern der Welt registriert und / oder verwendet. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BlackBerry ist nicht für Produkte oder Dienste von Drittanbietern verantwortlich.



OTS: Secusmart newsroom: http://www.presseportal.de/nr/70170 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_70170.rss2



Pressekontakt: Secusmart GmbH, Heinrichstraße 155, 40239 Düsseldorf, Germany, press contact: Swenja Hintzen, telephone: + 49 (0)211-447399-251, mobile: + 49 (0)151-54360563, fax: + 49 (0)211-447396-251, email: presse@secusmart.de, website: www.secusmart.com, Twitter: https://twitter.com/SwenjaHintzen