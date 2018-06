Zürich - Avaloq veranstaltet am 13. Juni in Zürich seine jährliche Konferenz, an der alle führenden Akteure der internationalen Avaloq Community teilnehmen werden. Die Konferenz steht im Zeichen eines neuen Bankenparadigmas im Zeitalter der Disruption.

Die Kunden und Partner von Avaloq, die an der Konferenz teilnehmen, werden alles über die neuesten Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens erfahren. Der Fokus wird dabei auf Kundenerlebnis, Operational Excellence und dem Innovations-Ökosystem von Avaloq liegen. Die Themen werden vom Managementteam und den Lösungsexperten von Avaloq präsentiert werden.

Ziel der eintägigen Konferenz und der verschiedenen Vorträge ist es, den Banken die Navigation durch die sich rasant verändernde Finanzdienstleistungsbranche zu erleichtern. Die Veranstaltung findet in der Zürcher Samsung Hall statt. Avaloq erwartet 400 Gäste aus der Community.

Vertreter von BBVA, Bank Linth, Deutsche Bank, Thurgauer Kantonalbank und Zürcher Kantonalbank werden ihre Erkenntnisse über Kundeninteraktion und betriebliche Effizienz vorstellen. Nach der jüngsten Ankündigung der Zusammenarbeit mit Avaloq wird David Zimmerman, Global Solutions Executive & Worldwide Cloud Leader for Banking & Financial Markets von IBM, einen Keynote-Vortrag zum Thema Cloud Banking halten. Auch der renommierte Wirtschaftsphilosoph Anders Indset wird einen aufschlussreichen und inspirierenden Vortrag halten.

