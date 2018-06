Aarau - Die Affäre um die Buchungsmanipulationen bei der Postauto AG zieht weitere Kreise. Nun tritt auch der Direktionspräsident der Aargauischen Kantonalbank, Pascal Koradi, zurück. Vor seinem Amtsantritt bei der Kantonalbank war Koradi Finanzchef der Schweizerischen Post. Sein Rücktritt von der Leitung der AKB geschehe im Interesse und zur Wahrung der Reputation der Bank, teilte die Kantonalbank am Dienstag mit.

Der Bankrat zolle dem Entscheid "grossen Respekt", heisst es in der Mitteilung. Das AKB-Aufsichtsgremium betont, dass die persönliche Integrität und das Vertrauen in Pascal Koradi "zu keinem Zeitpunkt in Frage gestellt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...