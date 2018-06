Die Bundesregierung sieht in Kryptowährungen kein Stabilitätsrisiko für den Finanzmarkt. Sie untersucht zur Zeit die Risiken von Bitcoin & Co.

Die Bundesregierung sieht in den Kryptowährungen derzeit kein Stabilitätsrisiko. "Aufgrund der geringen Marktkapitalisierung von Bitcoin und anderen KryptoToken und den bisher beschränkten Verflechtungen mit dem Finanzsektor sieht die Bundesregierung derzeit keine Risiken für die Finanzmarktstabilität", urteilte sie in einer am Dienstag veröffentlichten ...

