Die Aktie von E.ON hat am Montag etwas aufgesattelt und bewegt sich auch am Dienstag in nördliche Richtung. Nun sei der Wert wieder auf dem Weg nach oben oder habe jedenfalls eine gute Chance, so die charttechnischen Analysten.

Denn: Die Aktie hat wichtige Signale gesetzt, indem 8,80 Euro als Unterstützung verteidigt worden sind. Damit habe der Wert auch die Chance, jetzt wieder 9 Euro als Obergrenze zu überwinden. Gelingt dies, dann kann es relativ schnell wieder aufwärts in Richtung ... (Frank Holbaum)

