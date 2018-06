Apple hat am Montag nicht wie gewohnt neue Allzeithochs geschafft, sondern setzte etwas zurück. Wird es jetzt riskant, fragen erste Analysten und Investoren angesichts der neuen Kursentwicklung. Nein, sagen Chartanalysten. Die Gewinnmitnahme spiele keine Rolle bei der Beurteilung der Qualität der Aktie. Die Aktie ist noch in der Nähe des Rekordhochs und dürfte in den kommenden Tagen schon neue Tops erreichen.

Denn: Apple ist eindeutig im Aufwärtstrend, bei dem sich lediglich das Gewinntempo ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...