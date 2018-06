München (ots) - Das Thema:



"WM in Russland: Stresstest für den Fußball?"



Besorgte Polit-Debatten begleiten die Vorfreude auf die Fußball-WM, die am Donnerstag beginnt: Gerade erst hat Bundeskanzlerin Merkel ihre harte Haltung gegenüber Russland bekräftigt und will an Sanktionen festhalten. Wird nun Kreml-Chef Putin das Turnier für seine Zwecke politisch nutzen, und sollte die deutsche Bundeskanzlerin während des Turniers nach Russland reisen? Auch die Diskussion um die vermeintlichen Wahlwerbefotos von Özil und Gündogan mit dem türkischen Präsidenten Erdogan reist mit ins deutsche WM-Lager. Aber gehen die Pfiffe der deutschen Fans beim letzten Länderspiel zu weit? Oder werden ab Donnerstag doch nur noch Fußballfragen debattiert: "Hält der Fuß von Manuel Neuer?" oder einfach "Wird Deutschland Weltmeister?



Die Gäste:



Claudia Roth, B'90/Grüne (Bundestagsvizepräsidentin) Reinhold Beckmann (Sportmoderator) Toni Schumacher (ehem. Nationaltorwart) Fritz Pleitgen (Journalist) Marlene Lufen (Fernsehmoderatorin) Markus Merk (ehem. Schiedsrichter)



"Maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit der Vincent TV GmbH. "Maischberger" im Internet unter www.DasErste.de/maischberger



