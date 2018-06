Das Fintech Solarisbank will nach mehreren Finanzierungsrunden Ende 2019 profitabel sein. Ein Börsengang ist dann denkbar.

Das Fintech Solarisbank will bis Ende 2019 die Gewinnschwelle erreichen. Das kündigte Vorstandschef Roland Folz an. "Bis dahin planen wir keine weiteren Finanzierungsrunden, um unseren Anteilseignern alle Optionen offen zu halten", sagte er. Das könne ein profitables "Weiter so" sein, aber auch ein Börsengang.

Die Solarisbank ist ein Phänomen unter den Fintechs. Sie gehört zu den wenigen Technologieunternehmen, die eine Vollbank-Lizenz der Finanzaufsicht Bafin besitzen. Das berechtigt sie, normale Bankgeschäfte zu tätigen. Tatsächlich ist sie auch im Einlagengeschäft aktiv und vergibt Kredite. Erst im März hat sie in einer dritten Finanzierungsrunde rund 56,6 Millionen Euro eingesammelt. Die spanische Großbank Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Visa Inc., Lakestar und ABN Amros Digital Impact Fund (DIF) kamen damals als neue Eigner an Bord. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...