Schöneck (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie der GK Software AG (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker Symbol: GKS) war zuletzt ein auffälliger Insiderverkauf zu beobachten. Am 11.06.2018 hat Vorstand André Hergert ein Paket von rund 2.149 GK Software-Aktien zum Kurs von 111,00 EUR verkauft, was somit einem Transaktionsvolumen von 238.539,00 EUR entspricht. Daniel Großjohann und Thomas J. Schießle, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, haben in einer Analyse vom 06.06.2018 geraten, die A. [mehr] aktiencheck.de AIXTRON-Aktie: Deutlicher Ausbau der Position von Leerverkäufer Systematica Investments - Aktiennews Herzogenrath (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Systematica Investments Limited baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der AIXTRON SE deutlich aus: Die Leerverkäufer des Hedgefonds Systematica Investments Limited haben ihr Short-Engagement in den Aktien des Aachener Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) weiter gesteigert. Der von Leda Braga im Jahr 2015 gegründete und ca. 7,8 Mrd. USD schwere Hedg. [mehr] Maydorns Meinung Deutsche Post-Aktie: Böse Überraschung - Aktienanalyse Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Alfred Maydorn, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Logistik-Konzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe. Eine überraschende Gewinnwarnung habe der "Aktie Gelb" schwer zugesetzt. Grund für die Senkung der Unternehmensziele seien Kostenprobleme im sehr dynamisch wachsenden Pak. [mehr] Kolumnen mehr > Frank Sterzbach ThyssenKrupp: Stahlaktie im Seitwärtsmodus? Die Aktie von ThyssenKrupp befindet sich schon längere Zeit in einer klassischen Seitwärtsbewegung. Diese könnte sich auch in den kommenden Sommer-Wochen fortsetzen. Mit einem Inline-Optionsschein auf ThyssenKrupp kann man eine hohe Seitwärtsrendite erzielen. ThyssenKrupp ist nicht nur Stahl. Denn das DAX-Unternehmen ist mittlerweile ein diversifizierter Konzern mit einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften. Beispiel: Das Unternehmen aus Essen stellt neben Aufzügen auch Großwälzlager her, welche wesentliche Bestandteile von Windenergieanlagen sind. In Sachen Stahl aber plant man ein Joint Venture mit dem Europa-Geschäft von Tata . [mehr] Börsengeflüster: GAM - Vontobel senkt Kursziel! (wirtschaftsinformation.ch) - Die Bank Vontobel hat heute Morgen das Kursziel von GAM (CHF 15.37) von CHF 16.80 auf CHF 15.50 gesenkt und die Einstufung "Hold" bestätigt. Der zuständige Branchenanalyst reduziert die Gewinnschätzungen für das laufende Jahr um 10% und für die kommenden beiden Jahre um 8% bzw. 7%. Er begründet dies insbesondere mit seiner Erwartung tieferer Performance-Gebühren und zu einem Teil auch mit tieferen Neugeldzuflüssen. Noch liege der Konsens über seinen Prognosen. Dies dürfte sich in den kommenden Wochen und Monaten aber ändern, so der Studienverfasser.Im heutigen PREMIUM-ABO finden Sie Kursziel- und Ratingänderungen von GURITDas WI OUTPERFORMANCE PORTFOL. [mehr] Adidas im steigenden Trendkanal Die Aktie des Sportartikelherstellers Adidas mit Sitz in Herzogenaurach, Bundesland Bayern, befindet sich seit Wochen in einem steigenden Trendkanal. Aktuell erreicht das Papier wieder den unteren Bereich des Trendkanals. Es bietet sich eine Long-Chance an! Long-Möglichkeiten bietet sich im Bereich von 197,00 Euro. Der Stopp könnte außerhalb des Trendkanals unter das jüngste Verlaufstief bei 194,00 Euro platziert werden. Das Kursziel wäre im oberen Trendkanalbereich um 207 Euro zu sehen. Trading-Strategie: 1. Long-Position um 197,00 Euro möglich. Stopp unter 194,00 Euro. Kursziel um 207,00 Euro. Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight si. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

