Oldenburg (www.anleihencheck.de) - Für den Mai meldeten die Statistiker einen Anstieg des allgemeinen Lebenshaltungspreisniveaus um 2,2 Prozent, so Dr. Christoph Bruns und Ufuk Boydak von LOYS. Damit nehme die Bundesrepublik beim Preisanstieg einen führenden Platz unter den europäischen Nationen ein, denn die Eurozone habe einen Anstieg der Lebenshaltungskosten um 1,9 Prozent vermeldet. Auch in den Vereinigten Staaten würden die Güterpreise mittlerweile kräftiger anziehen. Gleichwohl sei der Jubel bei den Zentralbankern nur verhalten ausgefallen, denn die gescheiterte Regierungsbildung in Italien habe die als vertrieben geltenden Geister der Eurokrise jäh aufgeschreckt. Während aber die USA im Zinsbereich bereits seit Längerem eine Wende ...

