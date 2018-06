Netflix ist einer der absoluten Highflyer an den Börsen. Die Aktie hat einen ganz klaren charttechnischen Aufwärtstrend eingenommen und lässt Anleger von immer neuen Rekordkursen träumen. Dabei sind nun auch Kurse im Bereich von 350 Euro denkbar, nachdem der Wert binnen eines halben Jahres schon über 100 % hinzugewonnen hat.

Auch binnen drei Monaten ist die Bilanz mit + 20 % ausgezeichnet. In 3 Jahren gewann die Aktie satte 283 % an Wert und in einem Monat + 12 %. Dies sind Signale dafür, ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...