Der Preis von Ethereum Classic, die Kryptowährung, die 2016 aus einem Hardforks des Ether-Netzwerks hervorging, stieg am Dienstag den 12. Juni, um 25 Prozent. Dieser Preissprung ist darauf zurückzuführen, dass die Währung bald bei der beliebten Krypto-Börse Coinbase gelistet wird. Führende Positionen bei Coinbase berichteten am Morgen vom Start technischer Arbeiten zur Integration von ETC. Die Plattformentwickler schreiben, dass während der technischen Konfiguration neue APIs und andere nützliche ...

