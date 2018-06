Milwaukee (www.aktiencheck.de) - SunPower-Aktienanalyse von Analyst Benjamin Kallo von Robert W. Baird: Aktienanalyst Benjamin Kallo vom Investmenthaus Robert W. Baird rechnet bei den Aktien von SunPower Corp. (ISIN: US8676524064, WKN: A1JNM7, Ticker-Symbol: S9P2, Nasdaq-Symbol: SPWR) laut einer Aktienanalyse nur noch mit einer neutralen Kursentwicklung. Die Analysten von Robert W. Baird halten es für schwierig ein Investment in die Aktien von SunPower Corp. im aktuellen Marktumfeld zu rechtfertigen. An. [mehr] boerse-daily.de SAP-Aktie: Befreiungsschlag muss noch bestätigt werden - Chartanalyse Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktie: Befreiungsschlag muss noch bestätigt werden - Chartanalyse In der ersten Jahreshälfte präsentierte sich das Wertpapier der Softwareschmiede SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) noch zaghaft auf einem Niveau von rund 82,00 Euro, in dieser Woche gelang es aber bereits über die Vorgängerhochs und die Marke von rund 100,00 Euro anzusteigen, das nun eine mittelfristige Signalwirkung entfalten könnte, so Maciej . [mehr] aktiencheck.de CEPS-Direktor Gros: Italienischer Europa-Minister Savona "bestätigt Deutschlands schlimmste Befürchtungen" München (www.aktiencheck.de) - Ein Plan zum Euro-Austritt Italiens, der früher vom neuen italienischen Europa-Ministers Paolo Savona unterstützt wurde, "scheint Deutschlands schlimmste Befürchtungen zu bestätigen". Das ergibt eine neue Analyse für das Forschungsnetz EconPol, die Daniel Gros geschrieben hat, der Direktor des Brüsseler Center for European Policy Studies (CEPS), so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: "Was besonders erstaunlich ist, ist die offene Absicht, die Kosten eines Schuldenschnitts dem Ausland aufzubürden, vor allem den Euro-Partnern", schreibt Gros in dem Papier "How to exit the euro in a nutshell - 'Il Piano Savona' (Eco. [mehr] Kolumnen mehr > S. Feuerstein SAP: Wertpapier knackt den nächsten Widerstand In der ersten Jahreshälfte präsentierte sich das Wertpapier der Softwareschmiede SAP noch zaghaft auf einem Niveau von rund 82,00 Euro, in dieser Woche gelang es aber bereits über die Vorgängerhochs und die Marke von rund 100,00 Euro anzusteigen, das nun eine mittelfristige Signalwirkung entfalten könnte. Denn der gesamte Kursverlauf seit etwa November 2015 lässt auf eine größere Bodenbildungsphase bei SAP schließen. Der Rückläufer zu Beginn dieses Jahres auf das Niveau von rund 82,00 Euro kann unterdessen als klassische W-Formation kategorisiert werden, der Sprung über das Niveau von 89,25 Euro war die Bestätigung hierfür. Im weiteren Verlauf brachte dies de. [mehr] ThyssenKrupp: Stahlaktie im Seitwärtsmodus? Die Aktie von ThyssenKrupp befindet sich schon längere Zeit in einer klassischen Seitwärtsbewegung. Diese könnte sich auch in den kommenden Sommer-Wochen fortsetzen. Mit einem Inline-Optionsschein auf ThyssenKrupp kann man eine hohe Seitwärtsrendite erzielen. ThyssenKrupp ist nicht nur Stahl. Denn das DAX-Unternehmen ist mittlerweile ein diversifizierter Konzern mit einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften. Beispiel: Das Unternehmen aus Essen stellt neben Aufzügen auch Großwälzlager her, welche wesentliche Bestandteile von Windenergieanlagen sind. In Sachen Stahl aber plant man ein Joint Venture mit dem Europa-Geschäft von Tata . [mehr] Börsengeflüster: GAM - Vontobel senkt Kursziel! (wirtschaftsinformation.ch) - Die Bank Vontobel hat heute Morgen das Kursziel von GAM (CHF 15.37) von CHF 16.80 auf CHF 15.50 gesenkt und die Einstufung "Hold" bestätigt. Der zuständige Branchenanalyst reduziert die Gewinnschätzungen für das laufende Jahr um 10% und für die kommenden beiden Jahre um 8% bzw. 7%. Er begründet dies insbesondere mit seiner Erwartung tieferer Performance-Gebühren und zu einem Teil auch mit tieferen Neugeldzuflüssen. Noch liege der Konsens über seinen Prognosen. Dies dürfte sich in den kommenden Wochen und Monaten aber ändern, so der Studienverfasser.Im heutigen PREMIUM-ABO finden Sie Kursziel- und Ratingänderungen von GURITDas WI OUTPERFORMANCE PORTFOL. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

